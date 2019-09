Prinses Beatrix heeft zaterdagavond met een simpele druk op de knop het bezoekerscentrum onthuld én geopend van het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk. Daar kunnen nu ook bezoekers uit de ruimte terecht, zo vertelde Boris van der Ham, voorzitter van de stichting Werelderfgoed Nederland.

Om hen welkom te heten werd speciaal muziek gespeeld uit Star Wars en ET. “Wat zou je die bezoekers willen laten zien? Ons werelderfgoed natuurlijk en dus Kinderdijk”, bedacht Van der Ham.

Met het bezoekerscentrum is een al sinds 1997, toen Kinderdijk werelderfgoed werd, gekoesterde wens in vervulling gegaan. De ruim 300.000 betalende bezoekers kunnen daardoor beter worden ontvangen, en wellicht kunnen de naar schatting 400.000 overige, niet betalende toeristen ook worden verleid om een kaartje te kopen of souvenirs te kopen.

Beschermvrouw

Prinses Beatrix verrichtte de opening in haar functie als beschermvrouw van de vereniging De Hollandsche Molen. Volgens de overlevering is het behoud van een deel van de molens te danken aan een bezoek van haar moeder koningin Juliana in 1959, toen het hoogheemraadschap en de provincie plannen hadden om de niet meer in gebruik zijnde molens af te breken. Kort na het koninklijk bezoek waren die plannen echter van tafel.

De prinses kreeg bij de opening een korte rondleiding door het nieuwe bezoekerscentrum en voorafgaand aan het feestprogramma had ze een kort gesprek met enkele van de 220 vrijwilligers. Een van de vrijwilligers was aanwezig dankzij ‘ambulance wens’ – als een van haar eigen laatste wensen.