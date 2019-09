Samen met prins Charles heeft koningin Elizabeth zaterdag de Braemar Gathering highland games bezocht. Het evenement wordt altijd op de eerste zaterdag in september gehouden.

In het Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park in het Schotse Braemar waren zo’n 15.000 toeschouwers samen met de royals getuige van allerlei wedstrijden in traditionele Schotse sportgebruiken, zoals hamerwerpen. Doedelzakspelers zorgden voor de muzikale omlijsting.

Elizabeth is beschermvrouw van de Braemar Gathering highland games. Die worden al sinds 1832 gehouden. De vorstin logeert overigens in het nabijgelegen zomerverblijf Balmoral. Daar was ze vrijdag nog de gastvrouw van premier Boris Johnson, maar die heeft zich niet laten zien op het evenement.