Koningin Elizabeth had zondag extra reden om opgewekt naar de dienst te gaan in de Crathie Kirk nabij haar Schotse landgoed Balmoral. De verplichte logeerpartij van premier Boris Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds was zonder incidenten verlopen, en de jaarlijkse Braemar Highland Gathering had haar weer veel plezier opgeleverd.

De Queen werd bij haar wekelijkse kerkgang vergezeld door prins Charles en echtgenote Camilla, in Schotland beter bekend als de hertog en hertogin van Rothesay, en door haar oudste kleinzoon Peter Phillips en zijn vrouw Autumn. Zowel Charles en Camilla als Peter en Autumn waren zaterdag ook met Elizabeth meegekomen naar het traditionele festijn van de Schotse hooglanden in het nabijgelegen Braemar.

De koningin had toen al afscheid genomen van premier Johnson. Die bleef in afwijking van de traditie maar één nachtje slapen, in plaats van de gebruikelijke drie. Volgens Britse media was dat een compromis tussen paleis en Downing Street. De koningin, hoofd van de Anglicaanse kerk, wil geen ongehuwde stellen onder haar dak een kamer laten delen. Ook prins Harry en Meghan moesten in hun verlovingstijd elders slapen en in het geval van premier Johnson is er de complicerende factor dat hij nog wettelijk getrouwd is.

Het zou echter als een affront worden gezien wanneer de premier drie dagen lang moest doorbrengen in een huisje op het landgoed terwijl de helft van de 52 slaapkamers van Balmoral leeg zouden zijn. Na enig wikken en wegen werd daarom besloten dat Boris (55) en Carrie (31) slechts een nachtje zou blijven slapen, en dan was een plek in een van de buitenhuisjes niet zo vreemd. Vrijdagavond arriveerde het paar bij Balmoral en zaterdag waren ze weer weg. Prettig ook voor Johnson, die op dit moment wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan een barbecue met de Queen.