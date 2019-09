De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote keizerin Masako zijn zondag vervroegd naar Tokio teruggevlogen van een een bezoek aan Akita. Reden voor de wijziging in hun programma is de komst van tyfoon Faxai, de vijftiende storm van dit seizoen die de kust van Japan en met name Tokio en omgeving bedreigd.

Het keizerspaar was voor een tweedaags bezoek in Akita, waar de 39e editie werd gehouden van het zogenoemde ‘Nationale Zee-verrijkings Festival’. Keizer Naruhito hield een korte toespraak bij de openingsceremonie. “Het is een belangrijke missie om een rijk marien milieu te behouden, en om mariene hulpbronnen te beschermen en te beheren en de zegen en schoonheid van de zeeën over te dragen aan toekomstige generaties”, aldus de keizer.

Zijn vader keizer Akihito had tot 2008 het jaarlijkse evenement toegesproken, maar was daar mee opgehouden toen het Keizerlijk Hofagentschap het raadzaam vond om zijn taken te verlichten.

Het keizerspaar bezocht zaterdag onder meer een opvangcentrum voor honden en katten. Akita wil voorkomen dat achter gelaten dieren gedood moeten worden en heeft het centrum ingericht om honden te trainen en de bevolking de mogelijkheid te geven een hond of kat te adopteren.