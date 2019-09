De documentaire over koningin Máxima is zaterdagavond op de Duitse televisiezender ZDF door 2,66 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de zondag gepubliceerde voorlopige kijkcijfers. Het programma ‘Beroep koningin: Máxima van Nederland’ was het op drie na best bekeken programma van de televisiezender.

De documentaire, de derde en laatste uit een reeks over de nieuwe Europese koninginnen Letizia, Mathilde en Máxima, deed het beter dan een week geleden toen de schijnwerpers werden gezet op de Belgische vorstin. Toen keken 1,8 miljoen kijkers.

“Duitsers hebben nu eenmaal meer voeling met het Nederlandse koningshuis dan het Belgische”, verklaarde de Vlaamse koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter het verschil. De programmamakers zelf waren blij dat er voor was gekozen om de documentaireserie af te sluiten met Máxima omdat er vanwege het einde van de zomervakanties begin september meer kijkers te verwachten waren.