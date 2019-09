Het mocht voor tennisster Serena Williams helaas niet baten dat haar goede vriendin Meghan Markle zaterdagavond op de tribune zat om haar aan te moedigen tijdens de finale van de US Open. Williams verloor voor de ogen van de hertogin van Sussex in twee sets van de Canadese debutante Bianca Andreescu.

Meghan, gekleed in een donkerblauw spijkerstof jurkje met witte overjas, zat op de tribune naast Oracene Price, de moeder van Williams. De tennisster is al een tijdje op jacht naar haar 24e grandslamtitel, maar moet dus weer even wachten om die felbegeerde eindzege alsnog binnen te halen. De 19-jarige Andreescu stond de 37-jarige deze keer in de weg. De laatste keer dat Williams een major won was in 2017, toen ze in de finale van de Australian Open haar zus Venus versloeg.

Het was de tweede keer in een paar maanden tijd dat Meghan haar vriendin een finale zag verliezen. In juli zat ze ook op de tribune toen Williams in de finale van Wimbledon van de Roemeense Simona Halep verloor.