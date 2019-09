Michiko over enkele dagen uit ziekenhuis

Keizerin Michiko mag naar verwachting over enkele dagen al het universiteitsziekenhuis in Tokio verlaten. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap zondagavond laten weten. De Japanse keizerin-emerita onderging eerder op de dag een vier uur durende operatie om een kankergezwel op de borst weg te halen.

Michiko (84) heeft de ingreep goed doorstaan. De artsen hebben vooralsnog geen uitzaaiingen gevonden, zo maakte het hof bekend. De keizerin-emerita en haar man keizerin-emeritus Akihito verwelkomden dat nieuws na afloop van de operatie met blijdschap en opluchting, zo werd er aan toegevoegd. Binnen twee weken moet er een einddiagnose zijn.

De keizerin werd zaterdag in het ziekenhuis opgenomen en werd op weg naar de operatiekamer vergezeld door haar man en hun enige dochter, ex-prinses Sayako. Die raakte volgens de wetten die het keizershuis regeren haar titel kwijt toen ze in 2005 in het huwelijk trad.

De andere kinderen van het eerder dit jaar gepensioneerde keizersspaar zijn naar verluidt nog niet op bezoek geweest in het ziekenhuis. Daags voor haar opname had Michiko wel bezoek gekregen van haar enige kleinzoon, prins Hisahito. Die kwam langs ter gelegenheid van zijn dertiende verjaardag en om haar sterkte te wensen.