Keizerin-emerita Michiko (84) mag naar verwachting dinsdagmiddag het universiteitsziekenhuis van Tokio verlaten. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap maandagavond bekendgemaakt.

De keizerin herstelt goed van de operatie die ze zondag onderging voor een vroeg stadium van borstkanker. Chirurgen verwijderden de kankerachtige groei en het omliggende weefsel. Pathologisch onderzoek heeft aangetoond dat de kanker zich niet heeft verspreid. Een plan voor verdere behandeling zal later worden besproken.

De keizerin heeft maandag gewoon gegeten en gewandeld, zo liet het Agenstchap weten. Ze kreeg in het ziekenhuis bezoek van keizer-emeritus Akihito, die zondag ook in het ziekenhuis aanwezig was toen zijn vrouw werd geopereerd.