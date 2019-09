De Belgische koning Filip heeft maandag in het Koninklijk Paleis in Brussel opnieuw de twee informateurs ontvangen die de weg moeten effenen voor de vorming van een federale regering.

Na afloop van de ontmoeting werd bekendgemaakt dat de koning de opdracht aan de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte en de liberale vicepremier Didier Reynders voor de zesde keer heeft verlengd.

Filip heeft “gevraagd een aantal punten van overeenstemming uit te werken om op korte termijn de vorming van de federale regering aan te vatten”. Van de twee informateurs wordt verwacht op zijn laatst begin oktober met een eindverslag te komen.

Eerder op de dag had de koning ook al demissionair premier Charles Michel gesproken. België ging eind mei naar de stembus en is nog altijd wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 541 dagen voordat er een regering was.