Koningin-moeder Sirikit van Thailand is dit weekeinde weer opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft het paleis maandag bekendgemaakt. Het zou dit keer gaan om een medische controle. Hoelang de moeder van koning Vajiralongkorn in het Chulalongkorn Memorial-ziekenhuis moet blijven is niet verteld.

De koningin-moeder (87) is dit jaar al een paar keer eerder in het ziekenhuis geweest. In juli ging het onder meer om ademhalingsproblemen en hoge koorts en in april was het een blaasontsteking die opname noodzakelijk maakte.

Sirikit is sinds een zware beroerte in de zomer van 2012 niet meer zelfstandig in de openbaarheid getreden. Wel worden er nog af en toe foto’s van haar verspreid, zoals vorige maand ter gelegenheid van haar verjaardag.