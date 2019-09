Koning Felipe van Spanje heeft zich opnieuw lovend geuit over zijn landgenoot Rafael Nadal, die zondag in New York zijn negentiende grandslamtitel in de wacht sleepte. De Spaanse tennisser won de finale van de US Open in vijf sets van de tien jaar jongere Rus Daniil Medvedev.

Felipe schrijft op Twitter: “Zijn tegenstanders zullen op een dag zeggen: ik speelde tegen Rafael Nadal.”

Dat de koning een groot fan is van de tennisser is geen geheim. Zo feliciteerde Felipe hem eerder dit jaar na zijn twaalfde winst op Roland Garros. “1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en nu TWAALF!!!! Rafa, eeuwige legende van het tennis. Er is niemand zoals jij”, twitterde de Spaanse koning.