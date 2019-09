Maleisië viert maandag de officiële verjaardag van de Yang di-Pertuan Agong, oftewel de koning. De officiële viering, die met tal van plechtigheden gepaard gaat, staat los van de eigenlijke verjaardag van sultan Abdullah. Die is op 30 juli, de dag van zijn installatie als Yang di-Pertuan Agong, zestig jaar geworden.

De koning hield zondagavond al een toespraak tot de natie, waarin hij de Maleisiërs opriep tot eenheid en saamhorigheid. Obstakels die eenheid in de weg staan, moeten worden weggenomen en volk en leiders moeten op alle niveaus samenwerken om tot succes te komen.

Abdullah reikte vervolgens maandagmorgen volgens traditie in het Istana Negara, het nationaal paleis in Kuala Lumpur, tientallen hoge onderscheidingen uit. In totaal zijn 795 lintjes verleend ter gelegenheid van de koninklijke verjaardag, waarvan de koning er zelf 42 opspeldde of omhing.

De al even traditionele militaire parade, de van de Britten afgekeken ‘Trooping the Colour’, is verschoven naar 12 september, maar het koningspaar gaf maandag wel een ‘tea party’ in het paleis voor zo’n drieduizend genodigden.

Abdullah’s eerder dit jaar plotseling afgetreden voorganger sultan Muhammad V had de officiële viering, een nationale feestdag in Maleisië, vorig jaar geschrapt om te besparen op het budget van het paleis.