Prins Bernhard kijkt reikhalzend uit naar de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 in Zandvoort volgend jaar. “Het wordt één groot festijn”, zo blikt de prins, die mede-eigenaar van het circuit is, in De Telegraaf vooruit op 3 mei. “Met tientallen strandtenten, muzikale optredens en ander entertainment voor mensen die niet per se iets met racen hebben.”

Bernhard hoopt dan ook dat bezoekers zonder al te veel moeite de populaire badplaats kunnen bereiken. “Het is te hopen dat er inderdaad meer treinen ingezet kunnen worden”, aldus de prins. “Er wordt ook gewerkt aan een fietsplan en aan shuttle-bussen. De grootste vervuiling komt overigens niet van de raceauto’s, maar van het verkeer van de bezoekers aan het circuit.”

Het circuit in Zandvoort begint deze maand aan de aanpassingen voor volgend jaar. Mensen die bang zijn dat dit gevolgen heeft voor het milieu hoeven zich volgens Bernhard geen zorgen te maken. “Er worden geen blijvende wijzigingen aan de omgeving aangebracht. We gaan geen duinen afgraven, de natuur blijft intact.” Ook voor geluidsoverlast hoeft niet te worden gevreesd. “We blijven mét de Formule 1 binnen het aantal dagen waarvoor we een vergunning hebben”, beloofde hij. “De overlast neemt per saldo zelfs af, want het circuit zal door alle aanpassingen drie extra weken gesloten zijn.”

De Formule 1 keert onder de naam Heineken Dutch Grand Prix na 35 jaar terug in Zandvoort. Bernhard was als mede-eigenaar van het circuit een van de initiatiefnemers om de koningsklasse van de autosport naar Nederland te halen.