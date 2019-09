Premier Mark Rutte heeft niet het idee dat iets niet in de haak is met de manier waarop wordt betaald voor de inventaris van de paleizen van de koninklijke familie. Dat zei hij maandag in reactie op onderzoek van dagblad NRC.

Volgens de krant betaalt de staat dubbel voor het onderhoud van de inboedel van de koninklijke paleizen. De overheid zou de afgelopen veertig jaar miljoenen euro’s hebben betaald aan de Oranjes, terwijl de inventaris tientallen jaren terug al werd overgenomen door de Staat en die sindsdien al betaalt voor het onderhoud.

Rutte erkent dat de financiering “verschrikkelijk ingewikkeld” is. “Maar het lijkt allemaal te kloppen.” Hij vindt echter niet dat er precies moet worden uitgezocht hoe de vork in de steel zit. “Ik heb niet het idee dat dat nodig is.”