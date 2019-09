De Thaise koningin Suthida is uit Zwitserland vertrokken en verblijft nu in een luxehotel in Italië. Dat meldt maandag de in zaken van het Thaise koningshuis goed ingevoerde, en daarom in Thailand op de zwarte lijst geplaatste, journalist Andrew MacGregor Marshall.

Suthida trad eerder dit jaar plotseling in het huwelijk met koning Vajiralongkorn, die haar ook koningin maakte. Maar eind juli maakte de koning duidelijk dat Suthida niet de enige vrouw is in zijn leven door de aanwijzing van Sineenat Wongvajirapakdi als ‘koninklijk gemalin’.

“Vernederend voor Suthida”, aldus MacGregor Marshall. De koningin moest toekijken hoe Sineenat werd gezalfd en gedecoreerd. “Maar Suthida weet wat de gevolgen zijn als ze zich tegen de koning keert, dus accepteert ze haar lot in de wetenschap dat ze in elk geval in Thailand op dit moment nog koningin is.”

De koning, die met zijn ‘gemalin’ doorgaans in Beieren verblijft, is inmiddels vier keer getrouwd. Zijn tweede echtgenote is uit Thailand verbannen en nummer drie heeft huisarrest.