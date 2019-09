Dirk van den Borg, de burgemeester van Molenlanden, kreeg zaterdag bezoek van prinses Beatrix en verwelkomt dinsdag koningin Máxima. De burgemeester vindt het erg bijzonder dat beide dames zo kort achter elkaar langskomen in zijn gemeente. “In mijn laatste maanden als burgemeester voelt dit wel als letterlijk de kroon op mijn werk”, zegt Van den Borg, die volgend jaar het stokje overdraagt, in het AD.

Beatrix opende zaterdag het bezoekerscentrum van het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk en Máxima is dinsdag bij de viering van het 35-jarig bestaan van Alzheimer Nederland bij het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg. “Erg bijzonder en een enorme eer”, aldus de burgemeester. “De gemeente Molenlanden heeft maar liefst 17 Oranjeverenigingen en er is dus een grote verbondenheid met het koningshuis. Dan voelen deze bezoeken natuurlijk erg goed. Ik merkte het zaterdag ook bij het bezoek van de prinses: dat doet de gemeenschap goed.’’

Voor Van den Borg zijn het zijn eerste koninklijke bezoeken. Ondanks zijn ervaring gaan deze gepaard met wat nervositeit. “Zenuwachtig wil ik het niet noemen, dat is een groot woord. Alles is natuurlijk goed voorbereid, maar ik zie het toch als mijn taak om de gemeente op een zo goed mogelijke manier te representeren. Dat geeft een gezonde spanning.’’