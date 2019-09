In Madrid is dinsdagmiddag een mis opgedragen ter nagedachtenis aan de in 2010 overleden prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. De eucharistieviering vond plaats in de kerk San Fermin de Los Navarros en werd mede georganiseerd door de Associatie van 16 april, een vereniging die de historische herinnering aan het carlisme levend wil houden.

Voor de carlisten was Carlos Hugo degene die rechtmatig aanspraak kon maken op de Spaanse troon. Carlos Hugo, tussen 1964 en 1981 gehuwd met de Nederlandse prinses Irene, zette die aanspraak ook lange tijd kracht bij. Hij staakte zijn activiteiten in Spanje nadat met koning Juan Carlos een andere tak van de familie op de troon was gekomen en er voor zijn carlistische partij te weinig steun bleek te zijn.

Afgelopen zaterdag werd in de San Fermin-kapel van de San Lorenzokerk in Pamplona door de carlisten ook een mis gelezen ter nagedachtenis aan prins Carlos Hugo (1930-2010). Vorige maand gebeurde op zijn sterfdag hetzelfde in het Italiaanse Parma, waar zijn stoffelijk overschot na zijn overlijden is bijgezet in de crypte van de Steccata-basiliek.