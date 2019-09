Prinses Catherine is dinsdag weer aan de slag gegaan. De hertogin van Cambridge opende tijdens het Back to Nature Festival in Wisley een nieuwe tuin voor kinderen. De natuurspeelplaats is gebaseerd op de tuin die de echtgenote van prins William eerder dit jaar ontwierp.

De groene oase bevat net als de tuin in Hampton Court onder meer een hollen boomstam, watervallen en een weide met wilde bloemen. Toegevoegd zijn trampolines tussen de bomen, enkele boomhutten, glijbanen en een vijver. Catherine, die voor de gelegenheid toepasselijk een bloemetjesjurk had aangetrokken, sprak bij de opening het publiek toe. “Ik hoop dat duizenden kinderen hier de natuur kunnen ontdekken en verkennen”, zei ze volgens Britse media.

De hertogin, zelf een voormalige scout, heeft buitenspelen de afgelopen maanden meerdere malen gepromoot. Zo bouwde ze onder meer hutten met kinderen en besteedde ze er aandacht aan in een Britse kindershow.