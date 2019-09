De Japanse prinses Nobuko (64) heeft door een val in haar woning een wervelfractuur opgelopen. Ze is maandag opgenomen in het ziekenhuis van de Keio Universiteit en moet daar de komende weken herstellen, zo maakte het Keizerlijk Hofagentschap dinsdag bekend.

Het volledige herstel zal nog langer duren. Al haar publieke optredens zijn afgelast, al hoopt ze eind oktober aanwezig te kunnen zijn bij de inhuldiging van keizer Naruhito.

Prinses Nobuko, naar de naam van haar in 2012 overleden echtgenoot ook prinses Tomohito genoemd, is sinds haar huwelijk in 1980 lid van de keizerlijke familie. Haar man was een volle neef van de eerder dit jaar teruggetreden keizer Akihito: hun vaders Hirohito en Takihito waren broers.

De prinses, die onder meer erevicevoorzitter is van het Japanse Rode Kruis, heeft twee dochters, Akiko (37) en Yoko (35), die een bescheiden rol spelen in de keizerlijke familie en die bij een eventueel huwelijk hun titel en status automatisch verliezen.