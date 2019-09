Koning Abdullah van Maleisië en koningin Azizah hebben dinsdag in het Nationaal Paleis, de Istana Negara in Kuala Lumpur, de Britse prins Edward ontvangen. De jongste zoon van koningin Elizabeth is voor een tweedaags bezoek in Maleisië, op doorreis naar Australië.

Edward, graaf van Wessex, werd bij de audiëntie met het koningspaar, vergezeld door de Britse hoge commissaris in Maleisië, Charles Hay. De prins had ook een korte ontmoeting met leden van de koninklijke familie.

Edward is op reis voor de zogenoemde ‘Duke of Edinburgh International Award’. Na Kuala Lumpur bezoekt hij ook Sydney, Wollongong, Alice Springs en Darwin tijdens een bliksemtoer door Australië. De reis eindigt op 17 september.