In het Italiaanse Parma en Piacenza worden voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse bezoek van prins Carlos van Bourbon-Parma, in naam hertog van Parma en Piacenza. Beide hertogdommen werden tot de tweede helft van de negentiende eeuw door de familie Bourbon-Parma geregeerd. De eenwording van Italië maakte daar echter in 1859-1860 een einde aan. De overgrootvader van prins Carlos was de laatste échte hertog van Parma.

Niettemin zijn de dynastieke banden onder Carlos’ vader prins Carlos Hugo weer aangehaald en tegenwoordig staat eind september steevast een bezoek van Carlos en zijn familie aan de voormalige hertogdommen op de agenda. Vaste prik daarbij zijn bijeenkomsten van de aloude ridderorden van Parma en Piacenza, die nog steeds actief zijn en op sociaal en cultureel gebied veel werk verrichten. Prins Carlos staat aan het hoofd van die ridderorden.

Op het voorlopige programma van het bezoek van 26 tot en met 28 januari staan onder meer een excursie naar het Parmezaanse dorpje Compiano, een bezoek aan een bedrijf en een onderzoekscentrum, het bijwonen van een symposium over Carlo III, de voorlaatste en in 1854 zeer autoritaire hertog van Parma, en de gebruikelijke missen in met de ridderorden verwante kerken van Parma en Piacenza.

Het is de bedoeling dat Carlos bij het bezoek wordt vergezeld door echtgenote prinses Annemarie en door broer prins Jaime.