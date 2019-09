Prinses Charlotte vindt eenhoorns helemaal het einde. De 4-jarige dochter van prins William en Catherine werd vorige week met een sleutelhanger van het mythische paard gespot en is volgens haar vader een groot fan, zo onthulde hij maandag tijdens een bezoek aan een liefdadigheidsorganisatie voor brandweerlieden.

De Brit zag in het Harcombe House in het plaatsje Devon een kind spelen met de hoorn van een eenhoorn bestaande uit regenboogballetjes. “Mijn dochter is gek op eenhoorns. Ze is er dol op”, vertelde William volgens verschillende media aan het meisje. “Heel cool.” Charlotte werd eerder al gespot met een portemonnee in de vorm van het beest.

William bezocht de organisatie vanwege 999 Day, een jaarlijkse dag waarbij het werk van de politie, brandweer en medische noodhulp in het zonnetje wordt gezet. Op Instagram schreef hij na afloop hoe belangrijk de dag is. “Het is heel terecht dat we stilstaan bij de cruciale rol die ze spelen en dat we het lef en de toewijding eren van de mensen die het ultieme offer brengen voor hun gemeenschap.”