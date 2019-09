Op aandringen van de Tweede Kamer laat premier Mark Rutte toch uitzoeken hoe het precies zit met de meubels van koning Willem-Alexander. Kamerleden hadden Rutte naar het parlement geroepen na onthullingen dat de belastingbetaler dubbel zou opdraaien voor de inventaris in de koninklijke paleizen.

“Weer is er gedoe over de kosten”, aldus Joost Sneller van regeringspartij D66. Hij eist opheldering over afspraken, waardoor het Koninklijk Huis “niet langer de lasten draagt, maar wel twee keer de lusten”. Want de inventaris is van de Staat en wordt onderhouden door de Staat, terwijl de koning ook nog een vergoeding krijgt voor het onderhoud. Volgens de krant NRC Handelsblad gaat het om miljoenen euro’s de afgelopen jaren.

Rutte vond het eerder niet nodig uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. Hij gaat nu de afspraken uit het verleden allemaal op een rijtje zetten. “Het is niet mijn dagelijkse herinnering wat (de toenmalige premiers) Dries van Agt of Lubbers in de jaren tachtig allemaal met die meubels hebben gedaan.”