De galajurk die prinses Beatrix droeg bij de onafhankelijkheidsceremonie van Suriname in 1975 is vanaf 5 oktober te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het kledingstuk is onderdeel van de ‘De Grote Suriname-tentoonstelling’ die tot met 2 februari te zien zal zijn.

Volgens De Nieuwe Kerk vertelt de expositie “het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden. Een verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Van zeldzame oude voorwerpen tot en met hedendaagse kunst.”

De tentoonstelling biedt de bezoeker naast de japon van prinses Beatrix, die haar moeder koningin Juliana vertegenwoordigde bij de onafhankelijkheidsplechtigheid in Paramaribo, onder meer historische documenten uit het Surinaams Archief, zoals immigratiekaarten van contractarbeiders uit India en Java. Ook de Onafhankelijkheidsverklaring zelf is te zien.

De meer dan driehonderd objecten komen uit tientallen musea en privécollecties uit Suriname en Nederland, waaronder het Surinaams Museum, de Koninklijke Verzamelingen en vooral het Tropenmuseum.