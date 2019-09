De kersverse Japanse kroonprinses Kiko heeft woensdag ter gelegenheid van haar 53e verjaardag een bezoek gebracht aan haar schoonouders keizer-emeritus Akihito en keizerin-emerita Michiko. Eerder op de dag ging ze ook kort op verjaardagsvisite bij haar zwager en schoonzus, keizer Naruhito en keizerin Masako.

Kiko heeft een nieuwe rol gekregen door de troonswisseling eerder dit jaar toen haar man prins Akishino kroonprins werd. “Mijn taken zijn toegenomen in vergelijking met vroeger,” zei de kroonprinses in een door het Keizerlijk Hofagentschap verspreidde verklaring. “Met de verantwoordelijkheid voor mijn nieuwe functie wil ik mijn best doen om de keizer en keizerin te ondersteunen samen met de kroonprins, terwijl ik voor mijn gezondheid zorg,” voegde ze eraan toe.

Het is in Japan gebruikelijk dat leden van de keizerlijke familie (keizerspaar en kroonprinselijk paar) zich bij hun verjaardag uitspreken. Niet rechtstreeks, maar via het filter van het Hofagentschap. Voor Kiko was het de eerste keer.

Huwelijk

Ze wilde niks zeggen over het uitgestelde huwelijk van haar oudste dochter prinses Mako. Die kondigde in september 2017 haar verloving aan met Kei Komuro, maar de trouwplannen werden daarna in de ijskast gezet tot 2020. Maar of het huwelijk nog doorgaat is niet bekend.

“Ik geloof dat zij een heleboel dingen overdenkt. Onder dergelijke omstandigheden wil ik afzien van praten over huidige of toekomstige zaken, inclusief speculeren over de gevoelens van mijn dochter,” aldus de kroonprinses.