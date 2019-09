De Spaanse prinsessen Leonor (13) en Sofia (12) waren woensdag de laatste koninklijke scholieren die aan een nieuw schooljaar zijn begonnen. Koning Felipe en koningin Letizia brachten hun dochters zelf naar de Santa Maria de los Rosales-school, en anders dan in voorgaande jaren konden er goede opnamen worden gemaakt.

Volgens Spaanse media was het voorheen maar behelpen en kon hoogstens een glimp worden opgevangen van een van de prinsessen terwijl hun ouders hen met de auto bij de school afleverden. Dit keer echter werd al voor de deur van de school uitgestapt en kregen de massaal uitgerukte media Leonor en Sofia weliswaar kort, maar goed in beeld. Het koningspaar vergezelde het tweetal naar binnen, waar koning en koningin een korte ontmoeting hadden met de leerkrachten alvorens via een andere weg de school weer te verlaten.

Dat de prinsessen beter te zien waren, paste bij de ervaringen van afgelopen zomer toen Leonor en Sofia ook veel vaker voor de camera kwamen dan in eerdere jaren, en ook koningin Letizia hen minder krampachtig afschermde van de fotografen. De prinsessen waren recent ook te zien bij ziekenhuisbezoek aan hun opa koning Juan Carlos, die een driedubbele bypassoperatie heeft ondergaan.