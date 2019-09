De sultan van Johor heeft zijn Nederlandse schoonzoon Dato Dennis Muhammad Abdullah donderdag aan het werk gezet voor de lancering van de negende editie van het zeslandenhockeytoernooi om de Sultan van Johor-beker.

Aan dit internationale evenement voor spelers onder de 21 jaar nemen volgende maand teams deel uit Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, India en Groot-Brittannië. Het toernooi, dat wordt gehouden van 12 tot en met 19 oktober, staat onder beschermheerschap van sultan Ibrahim van de aan Singapore grenzende Maleisische deelstaat Johor. De wedstrijden worden gespeeld in het Taman Daya hockeystadion, zo liet het koninklijk perskantoor weten.

Dennis, getrouwd met de enige dochter van de sultan, prinses Aminah, was opgetrommeld om cheques in ontvangst te nemen van sponsors van het toernooi. In totaal kreeg hij bijna 750.000 euro overhandigd van verschillende bedrijven en instellingen.

De uit Lisse afkomstige Dennis, eerder werkzaam in voetbalmarketing, was voor de gelegenheid niet gekleed in traditionele Maleisische dracht, zoals bij de meeste activiteiten van het koningshuis, maar had dit keer een westers pak aangetrokken.