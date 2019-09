Koning Felipe en koningin Letizia zijn aan hun bezoek aan Sevilla begonnen door stil te staan bij de eerste wereldreis die ooit werd gemaakt. De Spanjaarden Magellan en Elcano stapten in 1519 op de boot in Sevilla en keerden drie jaar later terug na de hele aardbol te hebben omzeild.

De zeereis, die 500 jaar geleden begon, werd ondersteund door het Spaanse koningshuis. Koning Carlos I stelde Magellan aan om met vijf schepen de wereld rond te zeilen, op zoek naar nieuwe handelsroutes. De reis bracht Magellan en Elcano langs Tenerife, de kust van Sierra Leone, de Filipijnen, Sumatra en Kaap de Goede Hoop.

Tijdens het jubileum is er in Spanje veel aandacht voor de bijzondere reis. Zo bezochten de koning en koningin de tentoonstelling ‘De Langste Reis’ in het Algemeen Archief van Indië. De tentoonstelling gaat over de reis van Magellan en Elcano, maar ook over het belang van reizen voor de ontwikkeling van de mensheid. Daarbij kregen ze uitleg door de makers van de tentoonstelling.