De bevolking van het prinsdom Andorra is vrijdag uitgelopen om een glimp op te vangen van co-prins Emmanuel Macron. Die bracht voor het eerst een bezoek aan het dwergstaatje waarvan hij als president van Frankrijk voor de helft ook staatshoofd is. Joan Enric Vives i Sicilá, de bisschop van Seu d’Urgell, is de andere co-prins.

Beide staatshoofden hadden in het Casa de la Vall, het regeringscentrum van het prinsdom, ook een korte ontmoeting met elkaar en met de regering en het parlement van Andorra, die in een zogenoemde ‘algemene vergadering’ – Consell General in het Catalaans, de taal van Andorra – bijeenkwam ter ere van het dubbelbezoek.

Co-prins Emmanuel Macron was echter degene die de inwoners van het tussen Frankrijk en Spanje ingeklemde Andorra wilden zien. De regering had een programma opgesteld waarbij Macron elk van de ‘parochies’ of gemeenten zou bezoeken, met daarna een grote finale op de Plein van het Volk van Andorra in de hoofdstad. Het strakke tijdschema werkte echter niet helemaal, en vrijdag aan het begin van de avond twitterde het kabinet dat Macron iets te laat zou zijn.

Andorra kent een opmerkelijke staatsvorm sinds de dertiende eeuw, toen de macht werd verdeeld tussen de bisschop en de graven van het Franse Foix. De presidenten van Frankrijk zijn als het ware, via de eerdere koningen en keizers, de erfopvolgers van die graven en hebben dus een dubbelfunctie. Tijdens hun Franse ambtstermijn gaan ze meestal één keer op bezoek in Andorra.