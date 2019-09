Voor Mathilde is het vrijdag een bijzondere dag. De huidige koningin van België werd precies twintig jaar geleden voorgesteld aan het Belgische volk als de verloofde van Filip, toen nog de kroonprins. In de tuin van het kasteel van Laken ging het koppel voor het eerst officieel op de foto en werd aangekondigd dat het huwelijk nog hetzelfde jaar zou plaatsvinden.

Op 4 december 1999 gaven Mathilde en Filip elkaar het jawoord. Door haar huwelijk kreeg ze de titels hertogin van Brabant en prinses van België. Het koppel heeft samen vier kinderen: de 17-jarige prinses Elisabeth, de 16-jarige prins Gabriël, de 13-jarige prins Emmanuel en de 11-jarige prinses Eléonore. Koningin werd Mathilde na de troonsafstand van koning Albert op 21 juli 2013.

Mathilde zet zich als koningin al jaren in voor mensenrechten. Ze is al tien jaar erevoorzitter van Unicef België en volgt de acties van Unicef al sinds 2004. In het verleden bezocht ze onder meer Haïti, Ethiopië en Laos voor de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.