Prinsjesdag werpt in Den Haag al zijn schaduw vooruit. Zo oefenden bij de Koninklijke Stallen onder meer de adjudanten en de chef Militair Huis van koning Willem-Alexander voor aanstaande dinsdag door te paard een stukje door de stad te rijden. Op Prinsjesdag moeten ze immers achter de rijtuigen met koninklijke inzittenden aanrijden.

In de naast paleis Noordeinde gelegen stallen staan de koetsen al klaar. Ook dit jaar wordt het koningspaar in de zogenoemde Glazen Koets van Noordeinde naar de Ridderzaal en terug gereden. De Gouden Koets, die in 2015 voorlopig voor het laatst is gebruikt, ligt uit elkaar voor een grondige restauratie die nog enige tijd duurt.

Langs de route die de koninklijke stoet dinsdag aflegt, werden vrijdag ook al tal van voorbereidingen getroffen. Op het Voorhout werden tribunes opgebouwd en bij paleis Noordeinde werden robuuste versperringen aangebracht die moeten voorkomen dat auto’s of vrachtwagens op het publiek kunnen inrijden.

Op het plein voor het paleis, waar het publiek zich verzamelt voor het traditionele zwaaimoment, is de bestrating in orde gebracht, en her en der zijn ook tijdelijke parkeerverboden aangekondigd. Niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsen.