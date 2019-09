De emir van Koeweit, sjeik Sabah Al-Ahmad, heeft het George Washington universiteitsziekenhuis verlaten. Dat maakte het nationale persbureau KUNA vrijdag bekend. De negentigjarige vorst was afgelopen weekeinde voor medisch onderzoek opgenomen en moest daarom een voor donderdag geplande afspraak met de Amerikaanse president Donald Trump afzeggen.

Over de gezondheid van de emir zijn verder geen mededelingen gedaan. Eind augustus werd onbedoeld door een tweet van de minister van Buitenlandse Zaken van Iran bekend dat er gezondheidsproblemen waren. De minister zei namelijk te bidden voor ‘spoedig herstel’ van de hoog bejaarde emir. Het Koeweitse hof, de Diwan, moest toen wel reageren en meldde een dag later dat sjeik Sabah goed was hersteld van een ‘terugslag’. Alle Arabische monarchen en ook kroonprins Nawaf Al Ahmad (82) haastten zich om hem besterschap te wensen.

De emir verscheen ook weer in het openbaar en vertrok vorige week naar de Verenigde Staten. Daar werd besloten tot nader medisch onderzoek, dat gemeld moest worden toen de ontmoeting met Trump niet kon doorgaan. De parlementsvoorzitter van Koeweit, Marzouq Al Ghanem, veroordeelde speculaties in buitenlandse media over de gezondheid van de emir, die Koeweit sinds 2006 regeert.

Niet bekend is of er alsnog een gesprek in het Witte Huis op de agenda komt. Bahrein, een andere Golfstaat, kondigde vrijdag aan dat kroonprins Salman naar Washington zou gaan en daar een ontmoeting zou hebben met de Amerikaanse president. De Amerikanen hebben een enorme marinebasis in Bahrein.