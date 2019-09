Koning Felipe gaat na het weekeinde voor de zevende keer sinds zijn aantreden in juni 2014 proberen om een vastgelopen regeringsvorming vlot te trekken. Waarnemers geven hem weinig kans, want weinig partijen zijn bereid om steun te geven aan de PSOE van aftredend premier Pedro Sánchez. Als Felipe niemand kan vinden die later deze maand een vertrouwensstemming in het parlement kan winnen, dan moet Spanje in november voor de vierde keer sinds 2014 naar de stembus.

Dat koning Felipe maandag en dinsdag al voor de zevende keer de fractievoorzitters één voor één ontvangt, laat zien hoe versnippert het Spaanse politieke landschap de laatste jaren is geworden. Ter vergelijking, zo berichtte de krant El País, tijdens de 39 jaar van zijn regering hoefde Felipe’s voorganger en vader koning Juan Carlos dit slechts tien keer te doen. Destijds waren er twee grote partijen en kwam bij verkiezingen een duidelijke winnaar uit de stembus, met een meerderheid in het parlement. Consultatierondes waren niet nodig.

De PSOE heeft bij de eind april gehouden verkiezingen weliswaar een overwinning behaald, maar Sánchez heeft de steun van één of twee andere groeperingen nodig om steun te krijgen in het parlement. En die steun heeft hij ook na vier maanden onderhandelen niet kunnen vinden, mede omdat hij de meest voor de hand liggende bondgenoot Unidas Podemos geen ministersposten wil geven. Voor de linkse partij is dat echter voorwaarde om Sánchez te steunen.

Koning Felipe hoopt stiekem nog op een wonder. Dit weekeinde praten PSOE en Unidas Podemos nog met elkaar. Als er een akkoord komt, dan is zijn opgave volgende week makkelijk.