Prins Charles woont op 13 oktober in het Vaticaan de canonisatie oftewel heiligverklaring bij door paus Franciscus van kardinaal John Henry Newman (1801-1890). Deze Engelsman was theoloog en dichter, aanvankelijk een Anglicaanse priester en professor in Oxford en daarna een rooms-katholieke priester en kardinaal. Hij was ook oprichter van de Katholieke Universiteit van Ierland in Dublin (1854).

Paus Benedictus XVI had Newman in 2010 tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk al zalig verklaard en diens opvolger paus Franciscus stemde eerder dit jaar in met de heiligverklaring. Die vindt plaats op het Sint Pietersplein in Rome, samen met nog vier anderen.

Prins Charles gaat na het bijwonen van de mis ook naar de Pauselijke Universiteit Urbaniana, waar Newman studeerde en zich voorbereidde op het rooms-katholieke priesterschap. Het kantoor van Charles, dat het uitstapje naar het Vaticaan vrijdag bekendmaakte, motiveerde dat onder meer door te wijzen op de inspanningen van de prins van Wales voor betere relaties en meer tolerantie tussen kerken en godsdiensten.