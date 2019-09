Vorstelijke Uit-tip! Dit weekend zijn de Open Monumentendagen en zal ook Paleis Soestdijk groots uitpakken. Op het landgoed zijn rondleidingen langs alle monumenten zoals de Watertoren, het Speelhuisje, het Wilhelmina-chalet en het Sportpaviljoen. Aansluitend bij het thema ‘Plekken van plezier’ worden in de filmzaal van prins Bernhard lezingen gegeven die ingaan op Paleis Soestdijk als zomerpaleis, als plek van vermaak.

Bovendien is er aandacht voor de Slag bij Waterloo en de rol van de latere koning Willem II hierin, kan terecht in de Waterloo-zaal. Daar zullen experts van het Nationaal Militair Museum een toelichting geven op deze historische gebeurtenis.

De toekomst van het paleis komt ook aan bod. De restauratie-architecten kunnen alles vertellen over het paleis als ‘dé landingsplek voor het beste van de Nederlandse industrie en innovatie’.

Het park is zaterdag en zondag geopend van 10.30 uur tot 17.30 uur, het paleis van 11.00 uur tot 17.00 uur. Entree is gratis, parkeren is wel betaald.