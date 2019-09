Willem-Alexander niet enige vorstelijke spreker in New York

Koning Willem-Alexander spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties al op de eerste dag toe. Dat blijkt uit de voorlopige sprekerslijst die in New York is opgesteld. De koning is ingedeeld als dertiende spreker tijdens de middagsessie op dinsdag 24 september. In de ochtenbijeenkomst, waarmee het ‘VN-circus’ min of meer wordt geopend, voert onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump het woord.

Het schema kan nog veranderen omdat landen op het laatste moment van gedachten kunnen veranderen. Zo staat de Marokkaanse koning Mohammed VI aankondigd als de volgende spreker na koning Willem-Alexander, maar de afgelopen jaren liet ‘M6’ zich meestal vervangen door zijn broer of premier.

Het opstellen van het spreekschema is nauwkeurig pas en meetwerk van het VN-secretariaat, waarbij met tal van factoren rekening moet worden gehouden: niet alleen protocol en traditie, maar ook wie een land afvaardigt om de vergadering toe te spreken en wanneer iemand ook tijd heeft. De wereldmachten China en Rusland bijvoorbeeld komen pas op de vierde dag aan bod omdat ze niet hun staatshoofd maar een vicepremier of minister sturen. Duitsland, dat ook een minister laat spreken, komt nog later aan de beurt.

Andere koninklijke sprekers zijn in de eerste sessie, na president Trump, de emir van Qatar en koning Abdullah van Jordanië. In de bijeenkomst waarin koning Willem-Alexander is ingedeeld, staan ook prins Albert van Monaco en erfprins Alois van Liechtenstein aangekondigd, naast dus de koning van Marokko. Hekkensluiter bij die sessie is overigens de Britse premier Boris Johnson. Ook Eswatini (ex-Swaziland) en Tonga laten later in de VN-week hun koning het woord voeren.