37 jaar geleden overlijdt prinses Grace aan een tragisch ongeluk. Om deze dag niet zomaar aan ons voorbij te laten gaan hebben we elf feitjes over deze bijzondere prinses op een rijtje gezet.

Talk like a star

Grace werd geboren en getogen in Philadelphia. Ze dacht dat haar accent een carrière als actrice in de weg zou staan, en gebruikte een cassetterecorder om te oefenen en zichzelf Brits te laten klinken. Dat kwam later in haar rol als prinses ook goed van pas.

Fotomodel

Dankzij het geld dat ze verdiende met modellenwerk kon de jonge Grace Kelly studeren aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Ze was succesvol als model, en verscheen op covers van tijdschriften als Cosmopolitan en in advertenties, voor sigaretten bijvoorbeeld.

Eerder verloofd

Voordat Grace met prins Rainier trouwde, was ze verloofd met de Amerikaanse modeontwerper Oleg Cassini. Hij zou in de jaren 60 ontwerpen voor first lady Jackie Kennedy.

Eigen gezin

Binnen tien jaar was het eigen gezin van prinses Grace compleet. In 1957 werd haar dochter Caroline geboren, in 1958 gevolgd door Albert. Na twee miskramen werd in 1965 Stéphanie geboren.

Dé tas

De Kelly Bag van Hermès bestaat in deze vorm al sinds de jaren 30 van de 20ste eeuw, maar sinds de pasgetrouwde Grace in 1956 de tas voor haar buik hield om haar beginnende zwangerschap aan het oog te onttrekken, staat de tas bekend als Kelly Bag.

Geen Kelly-films in Monaco

Na haar huwelijk was haar leven als actrice voorbij. Prins Rainier blokkeerde alle pogingen van Hollywood om Grace weer voor de camera te krijgen, en verbood zelfs de vertoning van haar films in Monaco. Het ging volgens hem niet meer om wat zij eerder was, maar wat ze op dat moment was: Prinses van Monaco.

Actrice? Liever niet

Haar ouders waren niet blij met Graces ambities om actrice te worden. Toch zette Grace door.

Tragische dood

Op 52-jarige leeftijd kreeg de prinses een beroerte achter het stuur, dochter Stéphanie zat naast haar. De auto raakte van de weg. Stéphanie was nog bij bewustzijn, maar haar moeder niet. De volgende dag overleed prinses Grace, zonder nog bij bewustzijn te zijn geweest, in het ziekenhuis in Monaco. Stéphanie kon door haar verwondingen niet bij de uitvaart zijn.

Op postzegels

Zowel in thuisland Amerika als in Monaco verscheen Grace op postzegels. In Monaco met onderschrift ‘Princesse Grace’, in de Verenigde Staten met ‘Grace Kelly’.

Welvarend

Vader John Brendan Kelly was self-made miljoniar, dus Grace groede op in een welvarend gezin. Ze ha een oudere zus Margaret Katherine, een jongere zus Elizabeth Anne (Lizanne) en een oudere broer John Brendan jr.

Samen begraven

Op 18 september 1982 werd prinses Grace begraven in de Kathedraal van Monaco, waar ze ook getrouwd is. Prins Rainier werd na zijn dood in 2005 naast haar begraven.