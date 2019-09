De Zweedse prins Carl Philip heeft vrijdag de award voor beste Zweedse chef-kok uitgereikt. De royal maakte deel uit van de jury die donderdag al begonnen was met het beoordelen van de gerechten van de deelnemers.

De deelnemers moesten niet alleen eten bereiden. Ook hun kennis over alle aspecten van het beroep van kok werd getest. Nadat donderdagavond een paar deelnemers de eerste ronde niet hadden overleefd, stond vrijdag de grote finale op het programma.

De finaledag begon voor de overgebleven vier koks met het serveren van oesters en het maken van een gerecht met broccoli als belangrijkste grondstof. Vervolgens moesten ze een aardappelschotel bereiden. Tijdens de wedstrijd werden de finalisten ook beoordeeld op hoe ze hun keuken organiseerden, grondstofverspilling minimaliseerden en communiceerden met hun assistenten.

Uiteindelijk mocht Carl Philip de prijs uitreiken aan Martin Moses, chef-kok bij een restaurant in Göteborg. “Het was een fantastische dag. Het eten was heerlijk en er werd op hoog niveau gepresteerd”, zei Carl Philip. “Maar we zitten nu wel propvol”, grapte de royal.