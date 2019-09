Liefhebbers van blingbling kunnen vanaf zaterdag hun hart ophalen in de Hermitage Amsterdam. Honderden juwelen met tienduizenden edelstenen, gedragen aan het Russische hof en in andere deftige kringen in Sint-Petersburg, maken deel uit van een nieuwe expositie die tot en met 15 maart is te zien.

Zo zijn er armbanden te vinden van koningin Anna Paulowna, de van oorsprong Russische echtgenote van de Nederlandse koning Willem II. Grote blikvanger is een broche van de 18e-eeuwse keizerin Elisabeth, een ‘boeketje’ met zo’n 400 briljanten, meer dan 450 kleine roosgeslepen diamanten, blauwe en gele saffieren, robijnen en smaragden.

De Nederlandse ontwerpers Bibi van der Velden, Edwin Oudshoorn en Jan Taminiau kozen voor de tentoonstelling een favoriet sieraad uit de juwelengalerij van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. In een audiotour vertellen ze over hun keuze en leggen ze een connectie met hun eigen werk, dat ook is te zien.

De tentoonstelling ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’ toont naast sieraden ook baljurken en portretten van de tsarenfamilie Romanov en andere Russische adellijke lieden.

De expositie is de laatste van de twee jubileumtentoonstellingen die de Hermitage organiseert vanwege zijn tienjarig bestaan in de hoofdstad. ‘De Schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage’ liep tot eind augustus en trok 131.000 bezoekers.