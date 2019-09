De Belgische koningin Mathilde is van 22 tot en met 25 september in New York voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dat is voor Mathilde een goede gelegenheid te netwerken en te vergaderen over haar functie als VN-pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarbij richt zij zich met name op vrouwenrechten en geestelijke gezondheid.

Volgens het Belgische hof neemt de koningin deel aan verschillende VN-bijeenkomsten en activiteiten die het belang benadrukken van een dringende en concrete uitvoering van die door alle lidstaten onderschreven voornemens. Zo is Mathilde bij de speciale top, waar een balans wordt opgemaakt van de uitvoering van de zeventien doelstellingen in de afgelopen vijf jaar.

De Belgische koningin neemt ook deel aan de zevende Internationale Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling, die plaatsvindt op Columbia University. Ook bezoekt Mathilde de Juillard School of Arts, waar ze onder andere in gesprek gaat met laureaten van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth.

In New York zijn in dezelfde week ook veel andere koninklijke gasten rond de VN-jaarvergadering. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Mabel zijn er, elk vanwege een eigen functie. Ook de Noorse kroonprins Haakon gaat naar Amerika in het kader van zijn activiteiten voor de VN.