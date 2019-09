Prinses Beatrix heeft zaterdagmiddag bij voetbalclub SV ’t Harde de landelijke campagnedag bijgewoond van de Zwaluwen Jeugd Actie. De prinses kreeg tijdens haar bezoek van jeugdspelers een cheque overhandigd voor het Prinses Beatrix Fonds.

Het geld kwam uit de 400.345 euro die het afgelopen jaar door meer dan een half miljoen jeugdvoetballers onder het motto ‘jeugd voetbalt voor jongeren met een beperking’ is opgehaald ten bate van het Prinses Beatrix Spierfonds, Spieren voor Spieren, het KNVB-project Passend Voetbal en amateurvoetbalverenigingen van de KNVB. Beatrix is beschermvrouw van het naar haar vernoemde fonds, dat met de opbrengst onderzoek doet naar spierziekten bij met name kinderen.

De prinses kreeg in ’t Harde in een speciaal voor de actie ingericht ministadion verschillende sportdemonstraties te zien, waaronder minivoetbal, een demonstratie framevoetbal en rolstoelbasketbal. Op het veld werd daarna het bedrag onthuld dat door de jeugd is opgehaald. Daarmee begon in feite ook de actie voor het komende jaar.