Koninklijk Theater Carré is maandagavond uitverkocht voor de eenmalige feestelijke voorstelling ‘Samen. Een ode aan de natuur’ die door het Natuur College is georganiseerd ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prinses Irene.

Van de prinses moest tijdens het programma niet zij maar de natuur, waarvoor Irene zich al jaren met hart en ziel inzet, centraal staan. Om die reden mocht ook niet worden gezegd dat het een avond was ‘ter ere’ van haar bijzondere mijlpaal, maar hoogstens ‘in het kader’ van haar verjaardag vorige maand.

De verwachting is dat een groot deel van de koninklijke familie de avond zal bijwonen. De vorige maand overleden prinses Christina zal zeer worden gemist, aldus Irene vorige week in een uitzending van het televisiepraatprogramma Jinek. Maar Irene dacht dat ze er in geest wel bij zou zijn.

Aan het programma dat door Herman van Veen en prinses Irene is samengesteld werken onder anderen Claudia de Breij, het Nationale Ballet, ISH danscollectief, dichter des vaderlands Tsead Bruinja en ZO! Gospel Choir mee.