De Zweedse prins Daniel en zijn schoonvader koning Carl Gustaf delen een bijzondere dag. De geboortedag van de op 15 september 1973 geboren Daniel is tevens de dag van de troonsbestijging van Carl XVI Gustaf. Die werd zondag precies 46 jaar geleden koning van Zweden na het overlijden van zijn grootvader koning Gustaf VI Adolf.

Het Zweedse hof verspreidde zondag ter gelegenheid van de verjaardag van prins Daniel, echtgenoot van kroonprinses Victoria, een foto gemaakt bij het Gustav III-paviljoen in het park van het Hagapaleis, waar Daniel en Victoria wonen en Carl Gustaf opgroeide.

Daniel en Victoria moeten zondag hun koffers pakken voor hun driedaagse bezoek aan Denemarken, dat maandagmiddag begint. Doel van de reis is de banden en strategische samenwerking tussen de Deense en Zweedse bedrijven te versterken. Het Deense kroonprinselijk paar treedt daarbij op gastheer en gastvrouw. Een ontmoeting met koningin Margrethe staat niet op de agenda. Zij is het land uit en kroonprins Frederik is vanaf maandag regent.

Kroonprinses Victoria neemt maandag voor vertrek in het Koninklijk Paleis in Stockholm nog deel aan het beraad dat haar vader koning Carl Gustaf heeft met het kabinet. Bij dit zogenoemde ‘informationskonselj’ praat elke minister het staatshoofd bij over politieke initiatieven, onderzoeken en lopende wetgeving binnen zijn ministerie en worden vragen van de koning beantwoord.