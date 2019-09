Koning Felipe heeft, op een avondje uit naar de opera na, zijn hele agenda schoon geveegd om een laatste poging te doen Spanje aan een regering te helpen. Als de koning daarin namelijk niet slaagt en er geen steun kan worden gevonden voor een nieuwe premier dan moet Felipe uiterlijk 23 september het parlement ontbinden. Spanje moet dan in november weer naar de stembus.

De koning ontvangt vanaf maandagmorgen tot dinsdagavond de leiders van de verschillende fracties in het Huis van Afgevaardigden. Hij doet dat in volgorde van omvang, van klein naar groot en met demissionair premier en PSOE-voorman Pedro Sánchez als laatste.

Sánchez, winnaar van de verkiezingen in april maar zonder een meerderheid in het parlement, heeft al twee vertrouwensstemmingen verloren. Felipe moet nu kijken of er toch nog partijen zijn die Sánchez willen steun, en verschillende waarnemers in Madrid vinden dat de koning daarbij best wat druk mag uitoefenen om te voorkomen dat de Spanjaarden voor de vierde keer in korte tijd moeten gaan stemmen.

Tijdens de zomer zei Felipe te hopen dat er overeenstemming over een nieuwe regering kon worden bereikt om verkiezingen te voorkomen, maar het is in eerste instantie aan Sánchez om medestanders te vinden. De socialist wil echter van zijn meest voor de hand liggende bondgenoot Unidas Podemos alleen gedoogsteun, terwijl deze partij zelf ook ministersposten verlangt.