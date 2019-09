De Thaise prinses Sirivannavari Nariratana (32) heeft de afgelopen dagen zonder veel succes deelgenomen aan de Grand Prix dressuur in het Vlaamse Waregem. Zo finishte de prinses vrijdag in een deelnemersveld van 23 rijders met haar paard Prince Charming op de voorlaatste plaats. De dochter van koning Vajiralongkjorn plaatste zich dan ook niet voor de finaleronde dit weekeinde.

Op Thaise sociale media werden zaterdag foto’s geplaatst van prinses Sirivannavari Nariratana bij het CDI3* in Vlaanderen, gemaakt door medewerkers van de Thaise ambassade in Brussel en de Thaise ruitersportfederatie.

De prinses is de tweede dochter van de Thaise koning, en is geboren uit diens tweede huwelijk. Bij de scheiding van haar ouders in 1996 zijn haar moeder en haar vier broers in de ban gedaan. Alleen zij kon in Thailand blijven.

Sirivannavari Nariratana treedt sinds de kroning van haar vader eerder dit jaar meer op de voorgrond, maar heeft naast publieke taken ook interesse in sport en mode. Zo nam ze in het verleden als badmintonspeelster deel aan de Zuid-Oost Aziatische Spelen, en ontwierp ze kleding.