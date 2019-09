Spanje kijkt met enige spanning naar het resultaat van de nieuwe consultatieronde die koning Felipe maandagmorgen in het Zarzuela Paleis is begonnen met de fractievoorzitters van de politieke partijen in het Spaanse parlement.

De koning peilt of er steun is voor de kandidatuur van PSOE-voorman en demissionair premier Pedro Sánchez als nieuwe regeringsleider. Zo niet dan moet Felipe op 23 september het parlement ontbinden en dan volgen er in november verkiezingen.

Om tien uur was José María Ángel Mazón van splinterpartij Partido Nacionalista de Cantabria de eerste die zijn opwachting maakte bij de koning. Die ontvangt alle fractievoorzitters naar gelang de grootte van hun groepering, van klein naar groot. Dat betekent dat de ‘kanonnen’ pas dinsdag aan de beurt komen: Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) en Pedro Sánchez (PSOE) zelf.

De koning heeft na de verkiezingen eind april al eens een overlegronde gehouden en toen Sánchez voorgedragen voor een vertrouwensstemming in het Huis van Afgevaardigden. Sánchez kreeg echter geen meerderheid en lijkt er in de zomer ook niet in geslaagd om met name Unidas Podemos achter zich te krijgen.