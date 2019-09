De nieuwe Maleisische koningin Azizah is deze dagen het gesprek van de dag op sociale media in het Zuid-Oost Aziatische land. Aanleiding is een reprimande die ze heeft gegeven aan de politie en haar openlijke pleidooi voor vrijheid van meningsuiting. “We zijn een vrij land”, aldus de koningin.

De ‘Raja Permaisuri Agong’, zoals haar officiële titel luidt, kwam in het geweer nadat de politie de activist Khalid Ismath van de Maleisische Socialistische Partij oppakte omdat hij de koningin en de monarchie zou hebben beledigd op Twitter. “Ik ben hier erg ontdaan over. Mijn man en ik hebben nooit aangifte gedaan wanneer er opmerkingen over ons werden gemaakt op sociale media”, reageerde Azizah.

Ze koos daarvoor Twitter en dat trok extra de aandacht, want nog geen week geleden had ze haar Twitter-account verwijderd. Veel Maleisiërs en kennelijk ook een ijverige politiebeambte dachten dat ze dat had gedaan omdat er de laatste weken onaardige dingen over haar waren getweet. “Nee, dat was niet de reden. Ik heb het om persoonlijke redenen gedaan”, legde de koningin uit. “Ik heb de paleisstaf gezegd de politie te vragen geen actie te ondernemen.”

Om vervelende of kritische opmerkingen, die in Maleisië op basis van een oude wet uit de Britse koloniale tijd strafbaar zijn, moest ze alleen maar lachen of haar schouders ophalen. “Ik ben er nooit bedroefd om geweest. Ik lach want ik weet dat God weet wie ik echt ben.”