Prinses Irene krijgt maandagavond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam een feestelijke voorstelling aangeboden waarin onder de noemer ‘Samen’ een ode wordt gebracht aan de natuur.

Directe aanleiding voor de door het NatuurCollege opgezette en door Herman van Veen vormgegeven feestavond is de tachtigste verjaardag van de prinses op 5 augustus jongstleden. Maar op uitdrukkelijk verzoek van Irene, die haar titel slechts mondjesmaat gebruikt, staat niet zijzelf, maar de natuur centraal. Irene zou er anders ook niet over hebben gepeinsd haar verjaardag in Carré te vieren. “Dat heb ik al gedaan in intieme kring”, aldus de prinses.

Aan de voorstelling, waarbij een groot deel van de koninklijke familie wordt verwacht, werken onder anderen mee Herman van Veen, Claudia de Breij, Het Nationale Ballet, zangeres Nora Fischer, verschillende dichters, musici en ZO! Gospel Choir.