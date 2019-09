Behalve koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn volgende week ook prinses Mabel en prins Jaime in New York ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Willem-Alexander leidt de Koninkrijksdelegatie en spreekt op 24 september de 192 lidstaten van de VN toe. Máxima is aanwezig in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Zij wordt op 25 september in het zonnetje gezet tijdens een speciale bijeenkomst in het VN-gebouw. Dit omdat ze haar VN-werkzaamheden nu tien jaar uitoefent.

Prins Jaime, die werkt voor de VN-vluchtelingenoprganisatie UNHCR, is voor het tweede achtereenvolgende jaar in New York. Hij richt zich op het bedrijfsleven dat rond de vergadering op tal van niveau’s ook aanwezig is. Jaime wil hen betrekken bij het vinden van oplossingen voor vluchtelingen. “Die moeten namelijk niet alleen worden gezien als slachtoffers”, aldus Jaime, “maar juist als ondernemers, werknemers en potentiële klanten, dus als deelnemers van een grotere economische en sociale gemeenschap.”

Prinses Mabel is in New York voor ‘Girls Not Brides’, de organisatie die wereldwijd de strijd tegen kindhuwelijken steunt en aanjaagt. De week van de Algemene Vergadering biedt de mogelijkheid om in korte tijd presidenten, premiers, ministers en andere bestuurders te spreken of bij elkaar te brengen en afspraken te maken over de aanpak van kindhuwelijken.