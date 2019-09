Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary gaan de komende twee dagen op stap met de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel. Die komen maandag aan het einde van de middag aan in Kopenhagen om de banden en strategische samenwerking tussen Deense en Zweedse bedrijven te versterken.

Het Zweedse paar wordt vergezeld door de Zweedse minister Lena Hallengren van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van een aantal grote Zweedse bedrijven. Op het programma dinsdag en woensdag staan uitstapjes naar onder meer het regionale hoofdkantoor van de VN, een bijeenkomst met de top van de Deense industrie, het Rijksziekenhuis, de innovatietop TECHBBQ in Øksnehallen en de nieuwe energiecentrale Amager Bakke.

De Zweedse ambassadeur in Denemarken, Fredrik Jörgensen, biedt het Deense kroonprinselijk paar en andere genodigden dinsdagavond een diner aan in zijn residentie. Voor het eten is er nog een bijeenkomst aan boord van HMS Nyköping, dat voor de gelegenheid van het Zweedse Karlskrona naar de haven van Kopenhagen is gevaren.

Frederik en Mary hebben in mei 2017 met een Deense handelsdelegatie een soortgelijk bezoek afgelegd in Zweden. Toen traden Victoria en Daniel op als gastvrouw en gastheer.